Привычный доступный кроссовер вернулся в Россию под необычной маркой

В России стартовали продажи корейского клона Renault Koleos под маркой Samsung

Renault Koleos вновь стал доступен для покупки в России, хоть и в другом обличии. На этот раз автомобиль представлен на российском рынке в виде корейского клона Samsung QM6.

Samsung QM6

Санкт-Петербургский частный дилер предлагает QM6 по привлекательной цене в 3 499 000 рублей. Кроссовер 2024 года выпуска представлен в топовой комплектации, подробности которой пока остаются в секрете. Продавец подчеркивает, что цена ниже рыночной.

Samsung QM6

В этой комплектации QM6 оснащен цифровой приборной панелью, сенсорным дисплеем мультимедийной системы, кожаным мультифункциональным рулем и кожаной обивкой сидений и дверей. Он также имеет двухзонный климат-контроль, круиз-контроль и полностью светодиодную оптику с динамическими сигналами поворота.

Под капотом находится 2,0-литровый бензиновый двигатель GDe мощностью 144 л. с. Он работает в паре с вариатором и передним приводом. В Южной Корее QM6 предлагается и в газовой модификации (LPe), развивающей 140 л. с.

Интерьер Samsung QM6

В то же время на российский рынок возвращается и оригинальный Renault Koleos. В городе Балаково (Саратовская область) выставлен на продажу новый кроссовер 2023 года выпуска по цене 4 450 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня