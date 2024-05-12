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Роскошь в новом свете: Rolls-Royce Cullinan обновился и помолодел

Rolls-Royce выпустил рестайлинговую версию роскошного кроссовера Cullinan

Легендарный автомобиль преобразился не только внешне, но и внутренне, отражая изменения в предпочтениях своей аудитории.

Согласно официальным данным Rolls-Royce, средний возраст владельца Cullinan за последние годы значительно снизился – с 56 до 43 лет. Это говорит о том, что роскошный внедорожник становится все более привлекательным для молодых и успешных людей.

Rolls-Royce Cullinan
Rolls-Royce Cullinan
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7 мест, надежные агрегаты, цена от 2,3 млн – и это новый «японец»!

Более того, статистика показывает, что более 90% владельцев Cullinan предпочитают водить автомобиль самостоятельно, а не пользоваться услугами шофера. Это стало одним из ключевых факторов при обновлении модели.

Обновленный Cullinan получил более современный и динамичный дизайн, сохранив при этом свою неповторимую роскошь. Новые фары с Г-образными огнями, светящаяся решетка радиатора, переработанный бампер и, как апофеоз, огромные 23-дюймовые колесные диски (вместо 22-дюймовых в предыдущей версии) придают автомобилю еще более внушительный и статусный вид.

Rolls-Royce Cullinan
Rolls-Royce Cullinan

Внутреннее убранство Cullinan также претерпело изменения, соответствуя новым вкусам и требованиям. На передней панели появилась декоративная накладка с подсветкой, медиасистема получила более современный интерфейс и расширенные возможности подключения смартфонов.

Интерьер Rolls-Royce Cullinan
Интерьер Rolls-Royce Cullinan

Материалы отделки салона стали еще более роскошными и изысканными, предлагая владельцу безграничные возможности для персонализации.

В то время как дизайн и оснащение Cullinan претерпели значительные изменения, его техническая часть, по всей видимости, осталась без изменений. Под капотом по-прежнему трудится мощный бензиновый двигатель V12 объемом 6,75 л с двумя турбинами, выдающий 571 л. с. и 850 Нм крутящего момента.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1
12.05.2024
Фото:Carscoops
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