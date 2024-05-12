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Уникальный Lamborghini с минимальным пробегом выставили на продажу

Lamborghini Jalpa в кузове тарга выставлен на аукцион

Этот двухдверный шедевр был создан итальянскими мастерами в начале 1980-х годов как соперник легендарным Porsche 911 и моделям Ferrari. С 1981 по 1988 год было выпущено всего 410 экземпляров Jalpa, что делает каждый из них желанным экспонатом для коллекционеров.

Lamborghini Jalpa
Lamborghini Jalpa

Выставленный на аукцион автомобиль находится в превосходном состоянии. Lamborghini Jalpa дебютировал в 1981 году на Женевском автосалоне и сразу привлёк внимание публики своим неповторимым дизайном в стиле культового Countach. Съемная жёсткая крыша обеспечивала возможность наслаждаться скоростью с открытым верхом.

Lamborghini Jalpa
Lamborghini Jalpa
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7 мест, надежные агрегаты, цена от 2,3 млн – и это новый «японец»!

Инженеры Lamborghini оснастили Jalpa независимой подвеской и дисковыми тормозами на всех колёсах, гарантируя маневренность и исключительный контроль. Сердцем автомобиля стал мощный 3,5-литровый алюминиевый V8 мощностью 255 л. с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Такая конфигурация обеспечивает Jalpa впечатляющую разгонную динамику и позволяет достигнуть 100 км/ч всего за 6 секунд.

Интерьер Lamborghini Jalpa
Интерьер Lamborghini Jalpa

Представленный на торгах экземпляр выделяется своей яркой красной окраской и чёрным кожаным салоном. Среди отличительных особенностей – аудиосистема Alpine и кондиционер, обеспечивающие комфорт и удовольствие от вождения. Согласно аукционной информации, пробег этого Lamborghini Jalpa составляет всего около 30 000 км.

Источник: Mecum

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Mecum
12.05.2024
Фото:Mecum
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