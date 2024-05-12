#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Bentley Batur
12 мая
Bentley показала самый дорогой автомобиль в истории бренда
Bentley Batur с 6-литровым W12 будет выпущен...
Интерьер Cadillac Optiq 2025
12 мая
На рынок вышел недорогой американский кроссовер с пожизненной гарантией на электрику
Cadillac представил Optiq 2025 модельного года...
Эти поломки будут у автомобилей, у которых не промывают систему охлаждения
12 мая
Эти поломки будут у автомобилей, у которых не промывают систему охлаждения
Эксперт Стрельбицкий рассказал, как часто надо...

На рынок вышел недорогой американский кроссовер с пожизненной гарантией на электрику

Cadillac представил Optiq 2025 модельного года по цене от 33107 долларов

Cadillac представляет Optiq 2025 года – стильный и доступный электромобиль, сочетающий в себе роскошь, инновации и практичность. Являясь младшим братом более крупного Lyriq, Optiq наследует его футуристичный дизайн с вертикальными фарами и плавными линиями кузова.

Optiq доступен в двух вариантах: Standard Range и Long Range.

Cadillac Optiq 2025
Cadillac Optiq 2025
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

7 мест, надежные агрегаты, цена от 2,3 млн – и это новый «японец»!

Standard Range оснащен одним электродвигателем мощностью 241 л. с. и крутящим моментом 329 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7 секунд. Батарея емкостью 68,4 кВт·ч обеспечивает запас хода до 536 км на одном заряде.

Long Range оснащен двумя электродвигателями, суммарная мощность которых составляет 283 л. с., а крутящий момент – 465 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6 секунд. Батарея емкостью 79,7 кВт·ч обеспечивает запас хода до 600 км.

Интерьер Cadillac Optiq 2025
Интерьер Cadillac Optiq 2025

Внутри Optiq царит атмосфера роскоши и комфорта. Доминантой является 33-дюймовый изогнутый дисплей, объединяющий в себе приборную панель и информационно-развлекательную систему.

Optiq оснащен передовыми системами помощи водителю, включая автоматическое экстренное торможение, ассистента движения по полосе и Super Cruise (на Long Range)

Автомобиль оснащен сиденьями с подогревом и вентиляцией, а также подогревом рулевого колеса. Электромобиль получил кожаную обивку и 126-цветную систему окружающего освещения. Он оснащен беспроводным зарядным устройством для смартфона и цифровым зеркалом заднего вида.

Еще одним преимуществом Optiq является пожизненная гарантия на электрические системы, что обеспечивает спокойствие и уверенность владельцам.

Цена стартует от 33 107 долларов в Китае.

Источник: Gizmochina

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Gizmochina
12.05.2024
Фото:Gizmochina
Поделиться:
Оцените материал:
0