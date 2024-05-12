На рынок вышел недорогой американский кроссовер с пожизненной гарантией на электрику

Cadillac представил Optiq 2025 модельного года по цене от 33107 долларов

Cadillac представляет Optiq 2025 года – стильный и доступный электромобиль, сочетающий в себе роскошь, инновации и практичность. Являясь младшим братом более крупного Lyriq, Optiq наследует его футуристичный дизайн с вертикальными фарами и плавными линиями кузова.

Optiq доступен в двух вариантах: Standard Range и Long Range.

Cadillac Optiq 2025

Standard Range оснащен одним электродвигателем мощностью 241 л. с. и крутящим моментом 329 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7 секунд. Батарея емкостью 68,4 кВт·ч обеспечивает запас хода до 536 км на одном заряде.

Long Range оснащен двумя электродвигателями, суммарная мощность которых составляет 283 л. с., а крутящий момент – 465 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6 секунд. Батарея емкостью 79,7 кВт·ч обеспечивает запас хода до 600 км.

Интерьер Cadillac Optiq 2025

Внутри Optiq царит атмосфера роскоши и комфорта. Доминантой является 33-дюймовый изогнутый дисплей, объединяющий в себе приборную панель и информационно-развлекательную систему.

Optiq оснащен передовыми системами помощи водителю, включая автоматическое экстренное торможение, ассистента движения по полосе и Super Cruise (на Long Range)

Автомобиль оснащен сиденьями с подогревом и вентиляцией, а также подогревом рулевого колеса. Электромобиль получил кожаную обивку и 126-цветную систему окружающего освещения. Он оснащен беспроводным зарядным устройством для смартфона и цифровым зеркалом заднего вида.

Еще одним преимуществом Optiq является пожизненная гарантия на электрические системы, что обеспечивает спокойствие и уверенность владельцам.

Цена стартует от 33 107 долларов в Китае.

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Источник: Gizmochina