Популярный в России бренд подготовил недорогой просторный минивэн для большой семьи

Zeekr выпустил упрощенную версию минивэна 009 с семиместным салоном

Китайская компания Zeekr расширяет линейку электромобилей, выпустив упрощенную версию минивэна 009. Согласно сертификационным документам, представленным в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), новый 009 будет отличаться от первоначальной модели несколькими ключевыми особенностями.

Прежде всего, упрощенный Zeekr 009 предложит более доступную цену. Текущая версия 009 доступна по цене от 500 000 юаней (около 70 000 долларов США), но после отказа от двухмоторной силовой установки ожидается снижение стоимости.

Zeekr 009

Новый 009 получит задний привод и семиместный салон с конфигурацией 2 + 2 + 3. Минивэн будет оснащен двумя вариантами задних электромоторов: мощностью 272 и 340 л. с. Также ожидается появление двух вариантов передних электродвигателей.

Полноприводные версии 009 тоже будут обновлены. В настоящее время такие модели оснащаются двумя одинаковыми электродвигателями мощностью 272 л. с., обеспечивая совокупную мощность 544 л. с. В новой версии базовая двухмоторная конфигурация будет развивать 612 л. с., а топовая версия получит мощность 789 л. с.

Интерьер Zeekr 009

Ожидается также замена тяговой батареи. Текущая модель 009 оснащается аккумуляторами емкостью 108, 116 и 140 киловатт-часов. Запас хода по щадящему циклу CLTC составляет до 822 километров.

Другие подробности, такие как внешний дизайн, функции и дата выпуска, пока неизвестны.

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Источник: Autohome