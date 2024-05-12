В Калининграде начнут собирать еще один автомобиль: известны подробности

BAIC и «Автотор» подписали соглашение о производстве автомобилей Arcfox

Китайский автомобильный концерн BAIC и российский завод «Автотор» заключили соглашение о сборке электромобилей Arcfox в Калининграде, что подтверждают данные Telegram-канала «Русский автомобиль».

Arcfox – это сравнительно молодая нишевая автомобильная марка, входящая в состав BAIC. Несмотря на относительно скромные показатели продаж (30 тысяч электромобилей за 2023 год), Arcfox занимает значительное место в околопремиальном сегменте китайского автомобильного рынка.

Arcfox αT

В настоящее время модельный ряд Arcfox включает среднеразмерный кроссовер αT, бизнес-лифтбек αS, компактвэн Kaola для молодых мам, а также компактные седан αS5 и кроссовер αT5.

«Автотор» станет первой зарубежной площадкой для сборки автомобилей Arcfox, что говорит о высокой степени доверия к российскому предприятию со стороны BAIC. Ранее между ними уже существовало соглашение о совместном производстве седанов U5 Plus, внедорожников BJ40 и кроссоверов X35, Х55 и Х75.

Пока неизвестно, какая часть модельного ряда Arcfox будет доступна в России, но можно ожидать появления таких популярных моделей, как αT и αS.

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Источник: Русский автомобиль