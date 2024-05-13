В ГИБДД рассказали про аварийность на дорогах в этом году

ГИБДД: аварийность на дорогах с начала года сократилась на 2,4%

Количество дорожно-транспортных происшествий в России сократилось на 2,4% с января по апрель 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно статистике Госавтоинспекции. Зафиксировано 33 тыс. аварий, в которых погибло 3,6 тыс. человек (+0,6%) и ранено 41,6 тыс. человек (-3,7%).

Для сравнения: в 2023 году количество аварий выросло на 4,5%, а смертность в них – на 2,4%. Этот рост эксперты объясняли рядом причин, включая перенаправление грузопотоков из-за введения международных санкций, увеличение автотуризма и рост автобусных перевозок.

Сегодня рост аварийности наблюдается в трех федеральных округах: Дальневосточном (+3,9%), Сибирском (+3,7%) и Южном (+1,9%). Увеличение числа погибших отмечено в Приволжском федеральном округе (+10,3%), Южном (+9,5%), Дальневосточном (+7,8%) и Северо-Кавказском (+5,6%).

Среди регионов с наибольшим ростом смертности в ДТП выделяются Архангельская область (+88,2%), Республика Адыгея (+85,7%), Кабардино-Балкарская Республика (+85%), Ульяновская область (76,5%) и Псковская область (+61,1%).

Также отмечается рост числа погибших в ДТП среди водителей в состоянии наркотического опьянения (+28,6%) и увеличение аварийности с участием мотоциклов (+28,6%) и мопедов (и приравненных к ним транспортных средств, в т. ч. электросамокатов) (+30,2%).

Между прочим, установка дефлекторов на боковых окнах, которые защищают салон от дождя и смягчают поток воздуха, запрещена Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. За это могут оштрафовать по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ на 500 рублей.

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Источник: «Коммерсант»