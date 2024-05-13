Два человека сгорели в легковушке: страшное ДТП на трассе в Иркутской области

Две иномарки столкнулись и полностью сгорели на трассе в Иркутской области

В Иркутской области две машины выгорели после столкновения на трассе. По предварительным данным, легковой автомобиль марки Volvo следовал в направлении города Слюдянки. Во время движения водитель не справился с управлением и выехал на встречку, столкнулся с дорожным ограждением и влетел во встречный автомобиль.

В ходе столкновения бензобак одной из машин был пробит, топливо вытекло и загорелось. Водитель и пассажир Volvo погибли. Два человека, находившиеся в другой иномарке, госпитализированы. На месте аварии работают сотрудники ДПС, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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Источник: Telegram-канал управления МВД Иркутской области