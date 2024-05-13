Раскрыты характеристики наследника Mazda 6: внешне похож, но техника другая

В базе Минпромторга КНР появились подробности о лифтбеке Mazda EZ-6

Преемник Mazda 6 под названием Mazda EZ-6 был представлен на автосалоне в Пекине. Но только сейчас автомобиль получил сертификат, подтверждающий его характеристики. Сведения о новинке появились в базе Минпромторга КНР.

Mazda EZ-6 построена в сотрудничестве с Changan и по характеристикам очень похожа на Shenlan SL03 и Qiyuan A07. Габариты авто: длина – 4921 мм, ширина – 1890 мм и высота – 1485 мм при колесной базе 2895 мм.

Mazda EZ-6

Гибридная последовательная трансмиссия построена на базе 95-сильного атмосферного двигателя объемом 1,5 литра, электромотора на 218 л.с. и компактной батареи. ДВС физически не связан с колесами, он служит в качестве генератора. Дальность хода составляет свыше 1000 км.

Электрическая модификация Mazda EZ-6 оснащена электродвигателем с отдачей 190 кВт (269 л.с.) и литий-железо-фосфатной батареей, а запас хода составит более 600 км по циклу CLTC.

Производство новинки стартует в ближайшее время, цены пока не раскрываются, но известно, что на других рынках модель будет называться Mazda 6e.

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Источник: Autohome.com.cn