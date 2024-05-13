Эти китайские автомобили признаны лучшими в России

Автоэксперт Васильев перечислил 5 самых достойных китайских машин в России

Сейчас в РФ насчитывается около 1,45 млн китайских автомобилей. Некоторые их них выделяются исключительно «удачным сочетанием характеристик или технологиями», рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Среди прочих моделей он особо выделил Tank 500 Urban. Это гибридный автомобиль с множеством внедорожных настроек. При этом главная его особенность состоит в том, что это параллельно-последовательный гибрид, у которого электромотор совмещен с АКП, отметил Васильев.

По словам эксперта, установленный в этой модели электродвигатель дает возможность рекуперации энергии на торможении.

Также Васильев указал на такие модели, как Jetour Dashing, Chery Tiggo 8 Pro Max, Exeed RX и пикап Dongfeng DF6. Он заметил, что последний отлично подойдет водителям, которые хотели бы стать дальнобойщиками.

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Источник: «Российская газета»