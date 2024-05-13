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Эти китайские автомобили признаны лучшими в России

Автоэксперт Васильев перечислил 5 самых достойных китайских машин в России

Сейчас в РФ насчитывается около 1,45 млн китайских автомобилей. Некоторые их них выделяются исключительно «удачным сочетанием характеристик или технологиями», рассказал автоэксперт Егор Васильев.

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Среди прочих моделей он особо выделил Tank 500 Urban. Это гибридный автомобиль с множеством внедорожных настроек. При этом главная его особенность состоит в том, что это параллельно-последовательный гибрид, у которого электромотор совмещен с АКП, отметил Васильев.

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

По словам эксперта, установленный в этой модели электродвигатель дает возможность рекуперации энергии на торможении.

Также Васильев указал на такие модели, как Jetour Dashing, Chery Tiggo 8 Pro Max, Exeed RX и пикап Dongfeng DF6. Он заметил, что последний отлично подойдет водителям, которые хотели бы стать дальнобойщиками.

Ранее «За рулем» рассказал, какие машины в России заменит Москвич 8.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
13.05.2024
Фото:Depositphotos
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