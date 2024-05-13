Ждут таксопарки и автозаводы: в Госдуме рассмотрят законопроект

В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект о локализации машин для такси

Законопроект о локализации автомобилей для такси призван облегчить конкуренцию отечественным автопроизводителям. О готовящихся поправках ко второму чтению документу пишет Парламентская газета».

О гегемонии китайского автопрома, включая рынок такси, свидетельствуют показатели, по прогнозам, доля машин из КНР в службе перевозок может составить 60-70 процентов.

«Китайцы» выгодны еще и потому, что закрывают сегодня все ценовые ниши – и эконом, и бизнес-класс, поэтому, чтобы выиграть в битве за покупателя, российским производителям неизбежно придется расширять модельный ряд», – убежден главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Стоит отметить, что российский АВТОВАЗ уже осенью 2024 года начнет выпуск модели представительского класса Aura, в линейке которого есть специальная версия для такси. В автоконцерне рассчитывают, что Правительство РФ вернет легковые автомобили в систему льготного лизинга, и тогда таксопарки смогут выкупать запланированный объем машин.

«Отечественные автомобили не должны стоить дороже китайских», – убеждена председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

В рамках законопроекта будет установлен минимальный обязательный уровень локализации автомобилей, приобретаемых для использования в такси, по аналогии с балльной системой о допуске машин к участию в госзакупках. Таким образом власти регионов повысят долю обязательной локализации в зависимости от развития автоотрасли. В первом чтении документ одобрили в январе 2024 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что принятие закона о локализации такси поддержит отечественный автопром.

«Надо помогать российским производителям и сделать все, чтобы автомобилестроение в нашей стране стало успешной, конкурентной отраслью промышленности», — уточнил спикер в ходе рассмотрения законопроекта в январе.

По словам председателя Комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова, производственники и представители сферы перевозок ждут этот закон. Эта норма обеспечит баланс между потребностью рынка в поддержании и обновлении парка автомобилей такси и развитием отечественной автомобильной промышленности как одного из ключевых секторов экономики.

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Источник: pnp.ru