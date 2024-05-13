Этот хорошо известный бюджетный кроссовер снова в России: цена ниже «китайцев»

Дилеры привезли в РФ новые кроссоверы Skoda Karoq по цене от 3,2 млн рублей

Кроссовер Skoda Karoq, который ранее собирали в Нижнем Новгороде, вернулся в РФ по альтернативным каналам. Цены на автомобиль на одном из сайтов объявлений начинаются от 3 230 000 рублей.

За такую сумму новый Karoq 2023 г. в. предлагает «профессиональный продавец» из Ижевска. Уточняется, что ЭПТС на машину уже получен, а также уплачен утильсбор. Автомобиль продается в самой богатой комплектации: с кожаным салоном, цифровой панелью приборов, мультимедийной системой с крупным тачскрином, климат-контролем, электроприводом багажника, целым рядом электронных ассистентов и так далее.

Китайские кроссоверы, которые везут в РФ официально, порой стоят дороже. Так, сопоставимая по габаритам Omoda C5 в топовой комплектации Supreme 2023 г. в. стоит 3 309 900 рублей, а за Haval F7 российской сборки без скидок просят 3 349 000 рублей.

За 3 350 000 рублей аналогичный Skoda Karoq продают в Воронеже, а в Петербурге за такой же автомобиль просят 3 409 776 рублей.

Skoda Karoq

Технически все Skoda Karoq китайской сборки одинаковы. Эти автомобили оснащены 150-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 1,4 литра, работающим в паре с уже известным россиянам семиступенчатым «роботом» DSG. Привод передний.

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Источник: «Автоновости дня»