Этот хорошо известный бюджетный кроссовер снова в России: цена ниже «китайцев»
Кроссовер Skoda Karoq, который ранее собирали в Нижнем Новгороде, вернулся в РФ по альтернативным каналам. Цены на автомобиль на одном из сайтов объявлений начинаются от 3 230 000 рублей.
За такую сумму новый Karoq 2023 г. в. предлагает «профессиональный продавец» из Ижевска. Уточняется, что ЭПТС на машину уже получен, а также уплачен утильсбор. Автомобиль продается в самой богатой комплектации: с кожаным салоном, цифровой панелью приборов, мультимедийной системой с крупным тачскрином, климат-контролем, электроприводом багажника, целым рядом электронных ассистентов и так далее.
Китайские кроссоверы, которые везут в РФ официально, порой стоят дороже. Так, сопоставимая по габаритам Omoda C5 в топовой комплектации Supreme 2023 г. в. стоит 3 309 900 рублей, а за Haval F7 российской сборки без скидок просят 3 349 000 рублей.
За 3 350 000 рублей аналогичный Skoda Karoq продают в Воронеже, а в Петербурге за такой же автомобиль просят 3 409 776 рублей.
Технически все Skoda Karoq китайской сборки одинаковы. Эти автомобили оснащены 150-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 1,4 литра, работающим в паре с уже известным россиянам семиступенчатым «роботом» DSG. Привод передний.
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Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Skoda Karoq (5)
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.