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Этот хорошо известный бюджетный кроссовер снова в России: цена ниже «китайцев»

Дилеры привезли в РФ новые кроссоверы Skoda Karoq по цене от 3,2 млн рублей

Кроссовер Skoda Karoq, который ранее собирали в Нижнем Новгороде, вернулся в РФ по альтернативным каналам. Цены на автомобиль на одном из сайтов объявлений начинаются от 3 230 000 рублей.

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За такую сумму новый Karoq 2023 г. в. предлагает «профессиональный продавец» из Ижевска. Уточняется, что ЭПТС на машину уже получен, а также уплачен утильсбор. Автомобиль продается в самой богатой комплектации: с кожаным салоном, цифровой панелью приборов, мультимедийной системой с крупным тачскрином, климат-контролем, электроприводом багажника, целым рядом электронных ассистентов и так далее.

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Китайские кроссоверы, которые везут в РФ официально, порой стоят дороже. Так, сопоставимая по габаритам Omoda C5 в топовой комплектации Supreme 2023 г. в. стоит 3 309 900 рублей, а за Haval F7 российской сборки без скидок просят 3 349 000 рублей.

За 3 350 000 рублей аналогичный Skoda Karoq продают в Воронеже, а в Петербурге за такой же автомобиль просят 3 409 776 рублей.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Технически все Skoda Karoq китайской сборки одинаковы. Эти автомобили оснащены 150-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 1,4 литра, работающим в паре с уже известным россиянам семиступенчатым «роботом» DSG. Привод передний.

Ранее «За рулем» рассказал, какие машины в России заменит Москвич 8.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 1
13.05.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).

Недостатки:

Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.

Комментарий:

В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.

+6