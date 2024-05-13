Главный редактор «За рулем» высказался о ДТП с упавшим в Мойку автобусом

Максим Кадаков о ДТП с автобусом в Петербурге: не похоже, что виноваты тормоза

10 мая в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами столкнулся с двумя легковыми авто и упал в реку Мойку. Подоспевшим прохожим и силам МЧС пришлось доставать пассажиров через люк автобуса, потому что двери были заблокированы. В результате аварии погибло 7 человек, состояние пострадавших оценивается как критическое.

Водитель автобуса 44-летний Рахматшох Курбонов вину признал, выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров и принес им извинения. Из протокола заседания суда следует, что он раскаивается в содеянном – в том, что управлял автобусом с неисправной тормозной системой. Суд отправил водителя под стражу до 9 июля.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– У меня два вопроса. Первый. По видео аварии не очень похоже, что причиной падения автобуса в реку стали неисправные тормоза. При неисправных тормозах автобус можно было просто увести по набережной. Да он от столкновения с легковушкой остановился бы – если, конечно, перевести рычаг коробки в нейтраль. По видео все происходило так, словно водитель в бессознанке давил на газ.

Второй. Если автобус выходит на линию с неисправной тормозной системой, то виноват не только водитель, который поехал в рейс (или заставили поехать), но и все ответственные лица предприятия. Экспертизы о неисправности автобуса пока нет. Но даже если она подтвердит техническую исправность или неисправность, от ответственности водителю не уйти. Посадят.

О водителе известно, что он является гражданином РФ, не имеет судимостей, семьянин с тремя детьми. Кроме того, Рахматшох Курбонов имеет диплом юриста. Его обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ, за что грозит лишение свободы до семи лет.

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Источник: Максим Кадаков

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