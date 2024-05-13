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У автобуса отказали тормоза: водитель упавшего в реку автобуса пытался затормозить

Водитель упавшего с моста в Петербурге автобуса рассказал, что произошло в момент аварии

Водитель упавшего в реку Мойка пассажирского автобуса в Петербурге Рахматшох Курбонов рассказал корреспонденту издания «Известия», что при повороте автобуса нажимал на педаль тормоза, чтобы остановить транспортное средство.

«Я нажал [на тормоза], начал поворачивать», — объяснил водитель.
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Ранее стало известно, что водитель дал показания следователям и в качестве причины аварии указал на неисправные тормоза. В настоящее время специалисты изучают техническое состояние автобуса, который доставили на базу в Кингисеппе Ленобласти.

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Напомним, 10 мая в Петербурге автобус с пассажирами упал в реку после того, как столкнулся с двумя автомобилями. По словам очевидцев, двух пассажиров доставали через люк автобуса, потому что двери были заблокированы.

В Следственном комитете сообщили о гибели семи человек, по факту случившегося возбуждено два уголовных дела: о нарушении требований безопасности и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По словам супруги водителя, он заступил на смену после того, как отработал 20 часов.

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Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:МЧС России/ТАСС
Количество просмотров 2
13.05.2024
Фото:МЧС России/ТАСС
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