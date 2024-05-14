Эта модель внезапно становится очень популярной в РФ

Названы три модели легковых автомобилей, которые набирают популярность в России

Наиболее популярной моделью автомобиля в России по итогам апреля 2024 года по-прежнему остается Lada Granta. В силу своей доступности автомобиль разошелся за месяц тиражом без малого 20 тысяч экземпляров – даже ближайшая к ней Веста набрала на 7 тысяч покупателей меньше. Однако если посмотреть на динамику спроса, лидер оказывается другим.

Источник анализирует изменение спроса с марта по апрель, и тут отечественный бестселлер лишь на третьем месте: его продажи за месяц выросли только на 3,7%. К Весте рост интереса весной 2024 года более заметный: плюс +19%.

А лидирует по темпам роста популярности... компакт-кроссовер Chery Tiggo 4 Pro! С марта по апрель его продажи подскочили на 32,2%, до 4286 машин. Отметим, что с таким показателем Tiggo 4 Pro прочно обосновался и в топ-10 бестселлеров, заняв в апреле седьмую строчку. До первых позиций пока далековато, но с такой динамикой...

Посмотрите на долю рынка: Tiggo 4 Pro уже популярней, чем Monjaro

Любопытно, что перечисленные три модели – это в принципе единственные представители массового рынка новых легковушек, интерес к которым растет. По всем остальным моделям в марте-апреле наблюдался спад. В аутсайдеры попал Geely Monjaro – продажи упали аж на 36,2%.

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Источник: Автостат