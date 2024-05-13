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BMW в 2025 году запустит производство инновационных автомобилей нового поколения

В BMW анонсировали выпуск в Китае шестимиллионного автомобиля

Немецкий автопроизводитель BMW планомерно укрепляет свои позиции на рынке Китая, успешно реализуя поставленные амбициозные планы. Одним из последних значимых событий стал выпуск шестимиллионного автомобиля на заводе BMW в китайском Дадонге.

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Примечательно, что юбилейным автомобилем, сошедшем с конвейера совместного предприятия BMW Brilliance Automotive, основанного в 2003 году, стал электрический седан BMW i5. Автомобиль выполнен в цвете Frozen Pure Grey, это адаптированная к условия китайского рынка модель, ее отличают увеличенные размеры по сравнению с европейскими версиями.

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Стоит отметить, что за последние 15 месяцев на BMW Brilliance Automotive выпущен один миллион автомобилей, такой показатель наглядно демонстрирует значительные темпы немецкого производителя. А успех свидетельствует о растущем спросе и популярности бренда BMW в Китае.

Кроме того, в ознаменование очередной вехи своего развития в Китае BMW готовит запуск производства автомобиля нового поколения Neue Klasse. В настоящее время в Шэньяне возводится завод по сборке батарей, инвестиции в который составили порядка 1,3 млрд евро (128,6 млрд рублей). Первые инновационные автомобили Neue Klasse появятся уже в 2025 году, а выпуск разработанных BMW Brilliance Automotive начнется с 2026 года.

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Источник: 32cars.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
13.05.2024
Фото:Unsplash
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