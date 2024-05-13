BMW в 2025 году запустит производство инновационных автомобилей нового поколения

В BMW анонсировали выпуск в Китае шестимиллионного автомобиля

Немецкий автопроизводитель BMW планомерно укрепляет свои позиции на рынке Китая, успешно реализуя поставленные амбициозные планы. Одним из последних значимых событий стал выпуск шестимиллионного автомобиля на заводе BMW в китайском Дадонге.

Примечательно, что юбилейным автомобилем, сошедшем с конвейера совместного предприятия BMW Brilliance Automotive, основанного в 2003 году, стал электрический седан BMW i5. Автомобиль выполнен в цвете Frozen Pure Grey, это адаптированная к условия китайского рынка модель, ее отличают увеличенные размеры по сравнению с европейскими версиями.

Стоит отметить, что за последние 15 месяцев на BMW Brilliance Automotive выпущен один миллион автомобилей, такой показатель наглядно демонстрирует значительные темпы немецкого производителя. А успех свидетельствует о растущем спросе и популярности бренда BMW в Китае.

Кроме того, в ознаменование очередной вехи своего развития в Китае BMW готовит запуск производства автомобиля нового поколения Neue Klasse. В настоящее время в Шэньяне возводится завод по сборке батарей, инвестиции в который составили порядка 1,3 млрд евро (128,6 млрд рублей). Первые инновационные автомобили Neue Klasse появятся уже в 2025 году, а выпуск разработанных BMW Brilliance Automotive начнется с 2026 года.

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Источник: 32cars.ru