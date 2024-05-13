«Не решена главная проблема»: главред «За рулем» о повышении выплат по ОСАГО

Правительство РФ одобрило увеличение лимита выплат по ОСАГО до 200 тысяч рублей

Кабмин РФ поддержал инициативу, при принятии которой повысят лимит выплат по страховому возмещению в рамках ОСАГО с 100 до 200 тыс. руб, если оформление ДТП ведется без участия сотрудников полиции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на копию проекта заключения кабмина.

В тексте документа сказано, что Правительство РФ поддерживает проект закона «с учетом указанных замечаний». Для реализации инициативы авторы предлагают дать страховщикам расширенный доступ к документам и информации, связанной с наступлением страхового случая.

Также в проекте заключения кабмина уточняется, что оформление ДТП без инспекторов ГИБДД «несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика», поэтому необходим расширенный доступ к данным во избежание этих рисков. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале прокомментировал новость о повышении выплат по ОСАГО.

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Новость очень позитивная, хотя до сих пор не решена главная проблема: всё это работает, если оба участника ДТП имеют полис ОСАГО. А если виновник без полиса, то потерпевший водитель, даже имея полис ОСАГО, не сможет получить возмещение. В этом случае одна дорога — в суд.

Давно пора ввести новый порядок: чтобы страховая сначала возмещала ущерб по приобретенному полису ОСАГО — а уж затем требовала от виновника ДТП, не имеющего полиса, возмещения ей этих средств. У страховой всяко больше для этого опыта, сил и юридических возможностей, нежели у простого автомобилиста.

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Источник: РИА Новости