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Автомобили Lada подорожали в России

АвтоВАЗ повысил цены на большинство автомобилей марки Lada в РФ

Большая часть моделей бренда Lada подорожала впервые с ноября 2023 года, следует из прайс-листов АВТОВАЗа. Большинство моделей Lada стали дороже примерно на 50 тысяч рублей. Например, за Lada Granta Classic, стоившую ранее 799 тысяч рублей, теперь придется заплатить 851 тысячу, ее же спецверсия Club 24 стоит теперь 1,097 млн рублей против прежних 1,046 млн, а внедорожник Lada Niva Travel, цены на который до подорожания начинались от 1,198 млн рублей, теперь стартуют от 1,25 млн.

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Стоит отметить, что, как и обещал ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов, цены на базовые модели Lada Granta и Lada Vesta остались прежними. Ранее сообщалось, что в целом автомобили линейки Lada будут проиндексированы менее чем на 3%. При этом Соколов признавал, что для некоторых из них из-за сложности сборки и санкционных рисков подорожание окажется более значительным.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
13.05.2024
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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