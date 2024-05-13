#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти мотоциклы россияне покупают чаще всего
13 мая
Эти мотоциклы россияне покупают чаще всего
«Авито Авто»: самыми популярными мотоциклами в...
ДТП с поездом в Вологодской области
13 мая
Водитель скончался на месте: в Вологде поезд протаранил легковушку
В Вологодской области пассажирский поезд на...
Авиакомпания запустила акцию с бесплатным проживанием россиян в отелях Абу-Даби
13 мая
Авиакомпания запустила акцию с бесплатным проживанием россиян в отелях Абу-Даби
Российским туристам предлагают бесплатно пожить...

СК РФ: всех перевозчиков Петербурга проверят по требованию жителей

Бастрыкин затребовал доклад о проверке перевозчиков после просьб петербуржцев

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке работающих в Петербурге на маршрутах общественного транспорта перевозчиков. Этому предшествовали обращения к главе ведомства петербуржцев, проживающих в Василеостровском районе города на Неве. Такое сообщение появилось в Telegram-канале СК РФ.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«В сети интернет опубликовано обращение жителей Василеостровского района к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить перевозчиков, которые работают на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить по доводам, изложенным в публикации, и при наличии оснований организовать проверку», – говорится в тексте сообщения.

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Напомним, в прошлую пятницу, 10 мая, в Петербурге социальный автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка. В результате аварии погибли семь человек, водитель задержан, ему предъявлено обвинение по статье о смертельном ДТП. Начальник автоколонны ООО «Такси» – организатор перевозки – задержан по статье об оказании небезопасных услуг.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: t.me/infocentrskrf

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Количество просмотров 2
13.05.2024
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0