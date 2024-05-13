СК РФ: всех перевозчиков Петербурга проверят по требованию жителей
Бастрыкин затребовал доклад о проверке перевозчиков после просьб петербуржцев
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке работающих в Петербурге на маршрутах общественного транспорта перевозчиков. Этому предшествовали обращения к главе ведомства петербуржцев, проживающих в Василеостровском районе города на Неве. Такое сообщение появилось в Telegram-канале СК РФ.
«В сети интернет опубликовано обращение жителей Василеостровского района к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить перевозчиков, которые работают на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить по доводам, изложенным в публикации, и при наличии оснований организовать проверку», – говорится в тексте сообщения.
Напомним, в прошлую пятницу, 10 мая, в Петербурге социальный автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка. В результате аварии погибли семь человек, водитель задержан, ему предъявлено обвинение по статье о смертельном ДТП. Начальник автоколонны ООО «Такси» – организатор перевозки – задержан по статье об оказании небезопасных услуг.
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Источник: t.me/infocentrskrf
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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13.05.2024
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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