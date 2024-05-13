Водитель скончался на месте: в Вологде поезд протаранил легковушку

В Вологодской области пассажирский поезд на переезде врезался в легковую машину

Пассажирский поезд № 375 «Воркута-Москва» въехал в легковую машину на регулируемом железнодорожном переезде. По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, ДТП произошло в Вологодской области в 08:02 на переезде 498 километр между станциями «Блок-Пост 499 километр» и «Вологда I» Северной железной дороги.

Уточняется, что иномаркой управлял водитель 1982 года рождения. Он выехал на рельсы на запрещающий сигнал светофора.

ДТП с поездом в Вологодской области

Машинист состава экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. Водитель машины скончался. Больше в результате ДТП никто не пострадал.

Также известно, что задержка движения составила полтора часа. Проводится проверка.

ДТП с поездом в Вологодской области

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Источник: Telegram-канал пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры