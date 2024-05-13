Водитель скончался на месте: в Вологде поезд протаранил легковушку
Пассажирский поезд № 375 «Воркута-Москва» въехал в легковую машину на регулируемом железнодорожном переезде. По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, ДТП произошло в Вологодской области в 08:02 на переезде 498 километр между станциями «Блок-Пост 499 километр» и «Вологда I» Северной железной дороги.
Уточняется, что иномаркой управлял водитель 1982 года рождения. Он выехал на рельсы на запрещающий сигнал светофора.
Машинист состава экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. Водитель машины скончался. Больше в результате ДТП никто не пострадал.
Также известно, что задержка движения составила полтора часа. Проводится проверка.
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Источник: Telegram-канал пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры