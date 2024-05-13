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Эти мотоциклы россияне покупают чаще всего

«Авито Авто»: самыми популярными мотоциклами в России стали Иж и Kayo

Подержанные мотоциклы марки Иж в марте и апреле в РФ покупали чаще всего. Их доля в общем спросе составила 9,8%, по данным «Авито Авто».

На втором месте по популярности оказались новые китайские мотоциклы марки Kayo (8,7% продаж). На третьей строчке находится японская Honda с долей 6,8%.

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Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Средняя цена мотоцикла с пробегом сейчас составляет 190 тыс. рублей. Самым доступным вариантом является Иж (средняя цена 40 тыс. рублей). Самыми дорогими стали мотоциклы Honda и Yamaha. Их стоимость в среднем равна 480 тыс. рублей.

Также у россиян популярны мопеды и скутеры. В тройку самых популярных брендов в этой категории мототехники вошли Honda (16,6%), Alpha (16,3%) и Yamaha (6,6%). Б/у мопед или скутер будет стоить в среднем 68 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, какие машины в России заменит Москвич 8.

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Источник: Известия

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
13.05.2024
Фото:Unsplash
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