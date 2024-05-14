Брэд Питт снимается в фильме о Формуле-1. С гигантским бюджетом

Бюджет фильма Брэда Питта о Формуле-1 превышает 300 миллионов долларов

Учитывая, что бюджет уже превышает 300 миллионов долларов, предстоящий фильм о Формуле-1 должен стать лучшим фильмом Брэда Питта, и, разумеется, финансово успешным. По показателям Голливуда, картина должна будет собрать минимум 600 миллионов долларов, чтобы ее можно было считать не провальной.

Ведь этот фильм грозит стать одним из 10 самых дорогих фильмов за всю историю. Режиссером выступил Джозеф Косински, а исполнительным продюсером – семикратный чемпион мира, действующий пилот и один из самых лучших гонщиков Льюис Хэмилтон. Хэмилтон, по словам Питта, «помогает аутентичности» фильма.

Пока еще без названия (предположительно «Апекс»), фильм о Формуле-1 снимается компанией Apple, и в нем Брэд Питт играет бывшего гонщика.

Ветеран автоспорта Сонни Хэйс (Брэд Питт), который выступал в Формуле в девяностых, пережил страшную аварию и с тех пор участвовал в гонках других серий, в частности в гонках на выносливость. По просьбе давнего друга (Хавьер Бардем), руководящего командой-аутсайдером Apex, он решает вернуться в высшую лигу автоспорта. Его цель – поднять дух команды и стать наставником для Джошуа Пирса (Дэмсон Идрис), молодого британского пилота, которого считают будущим чемпионом мира.

Для фильма Питт сел за руль настоящей гоночной машины, хотя и не Формулы-1. В фильме Питт и Идрис пилотируют реальные болиды младшей серии Формула-2, модифицированные так, чтобы походить на машины старшей серии.

Несмотря на то, что актеры были всего лишь «муляжными» гонщиками Формулы, им все равно требовались обучение, страховка и навыки, чтобы управлять автомобилем, и это стало частью того, что привело к столь высокому бюджету фильма. Изначально его планировали снять за 140 млн долларов.

Однако это был не единственный фактор такого бюджета. Производство началось в июле 2023 года, всего за несколько дней до того, как забастовка SAG-AFTRA парализовала Голливуд на 118 дней, а в кинопроизводстве задержки обходятся очень дорого.

К счастью, у фильма есть важное преимущество: его распространят через Apple TV+, у которой есть свои секреты успеха. Помимо кассовых сборов, фильм Питта о Формуле-1 также будет оцениваться по его способности привлечь клиентов потокового вещания, что может помочь покрыть часть затрат на фильм.

Источник: Сarscoops