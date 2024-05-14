«Китайцы» отстают: какие бренды среди авто с пробегом чаще всего покупают в РФ

«Автотека»: российские бренды заняли 25% рынка автомобилей с пробегом

Эксперты «Автотеки», сервиса онлайн-проверки автомобилей, проанализировали легковые машины с пробегом, представленные на платформе, и сообщили, какие страны-производители занимали наибольшую долю рынка РФ в первом квартале текущего года. Специалисты выяснили, что большинство авто с пробегом в РФ – отечественных брендов (25,08%).

Далее следуют машины японских производителей с 21,72%. Третью строчку с долей 16,75% заняли авто немецких марок, четвертое – южнокорейских (14,90%), а на пятом месте оказались «американцы» с долей 7,78%.

В топ-10 стран-производителей легковых машин с пробегом также вошли Франция (4,87%), Китай (4,17%), Чехия (2,19%), Великобритания (1,08%) и Швеция (0,63%).

Несмотря на то что новые китайские бренды становятся все более популярны в РФ, среди б/у машин наиболее востребованными остаются марки других стран-автопроизводителей. Так, по итогам первого квартала в топ-10 самых продаваемых авто с пробегом дороже 3 млн вошел лишь один «китаец», а именно Geely Monjaro. А среди самых популярных авто до 3 млн нет ни одного китайского бренда, отметил руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев.

Среди российских б/у авто по популярности лидирует Lada Granta. Среди «японцев» – Toyota Camry, среди «немцев» – Volkswagen Polo, а из «корейцев» и «американцев» популярнее всех оказались Hyundai Solaris и Ford Focus.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

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Источник: «Российская газета»