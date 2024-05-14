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Этот полноприводный кроссовер проезжает до 200 км без топлива: что с ценой

Great Wall презентовал в Китае новый плагин-гибридный кроссовер Wey Mocha Hi4

Автопроизводитель Great Wall представил в КНР новую модель — Wey Mocha Hi4. Это среднеразмерный плагин-гибридный кроссовер, его цена начинается от 238 800 юаней (около 3 млн рублей по текущему курсу). Автомобиль построен на базе полноприводного Wey Mocha DHT-PHEV, дебютировавшего в 2023 году.

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Новинка практически не отличается от Wey Mocha DHT-PHEV ни интерьером, ни экстерьером. Размеры те же: 4881/1960/ 1690 мм при колесной базе 2915 мм.

Wey Mocha Hi4
Wey Mocha Hi4

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Новинка оснащена разными датчиками, включая пять радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и четыре камеры кругового обзора для реализации расширенных возможностей системы помощи водителю Coffee Pilot. Салон оборудован 9,2-дюймовой цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем и информационно-развлекательная системой с 14,6-дюймовым центральным экраном.

Wey Mocha Hi4
Wey Mocha Hi4

Силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 170 л.с. и двух электромоторов: одного на 109 л.с. на передней оси и другого на 204 л.с. сзади. Четырехступенчатая коробка передач DHT поддерживает семь режимов движения, включая экономичный, спортивный, полноприводный.

Новинка оснащена тройным литиевым аккумулятором на 35,04 кВт*ч от CATL, на «чистом» электричестве кроссовер проезжает до 200 км по циклу CLTC.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: CarNewsChina.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:CarNewsChina
14.05.2024
Фото:CarNewsChina
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