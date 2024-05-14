Этот полноприводный кроссовер проезжает до 200 км без топлива: что с ценой

Great Wall презентовал в Китае новый плагин-гибридный кроссовер Wey Mocha Hi4

Автопроизводитель Great Wall представил в КНР новую модель — Wey Mocha Hi4. Это среднеразмерный плагин-гибридный кроссовер, его цена начинается от 238 800 юаней (около 3 млн рублей по текущему курсу). Автомобиль построен на базе полноприводного Wey Mocha DHT-PHEV, дебютировавшего в 2023 году.

Новинка практически не отличается от Wey Mocha DHT-PHEV ни интерьером, ни экстерьером. Размеры те же: 4881/1960/ 1690 мм при колесной базе 2915 мм.

Wey Mocha Hi4

Новинка оснащена разными датчиками, включая пять радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и четыре камеры кругового обзора для реализации расширенных возможностей системы помощи водителю Coffee Pilot. Салон оборудован 9,2-дюймовой цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем и информационно-развлекательная системой с 14,6-дюймовым центральным экраном.

Wey Mocha Hi4

Силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 170 л.с. и двух электромоторов: одного на 109 л.с. на передней оси и другого на 204 л.с. сзади. Четырехступенчатая коробка передач DHT поддерживает семь режимов движения, включая экономичный, спортивный, полноприводный.

Новинка оснащена тройным литиевым аккумулятором на 35,04 кВт*ч от CATL, на «чистом» электричестве кроссовер проезжает до 200 км по циклу CLTC.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

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Источник: CarNewsChina.com