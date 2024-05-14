Светофорам добавят «белый» сигнал: ученые назвали условие для преобразования

APnews: развитие беспилотных автомобилей требует модернизации светофоров

В распоряжении журналистов издания APnews есть результаты исследования ученых Университета штата Северная Каролина (США), согласно которым при современном развитии автомобилестроения наступило время серьезных преобразований светофоров. Речь идет о моделях с дополнительным сигналом.

Автор исследования, доцент инженерных наук Али Хаджбабаи рассказал, что светофоры могут получить четвертый сигнал, например, белый. Он будет предназначен только для автовладельцев, и только в случае, если на конкретном перекрестке окажется достаточное количество беспилотных транспортных средств. По словам Хаджбабаи, при включении белого сигнала водители продолжат движение, уступая дорогу тем транспортным средствам, у которых есть преимущество.

Специалисты напоминают, что из-за обмена данными между собой самоуправляемые автомобили не нуждаются в светофорах, так как сами решат, какая машина проедет первой, а какой автопилот уступит дорогу. По мнению ученых, такие светофоры не скоро появятся на дорогах общего пользования. Для того чтобы ввести меры дополнительного контроля, доля беспилотных автомобилей должна составлять не менее 40-50% от общего числа транспортных средств.

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Источник: apnews.com