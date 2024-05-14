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Гонки на выносливость – старт сезона!

На подмосковном автодроме Moscow Raceway стартует новый сезон гоночной серии REC

18 мая на автодроме Moscow Raceway стартует восьмой сезон Российской серии гонок на выносливость REC. Этим субботним вечером на культовой подмосковной трассе соберутся лучшие гонщики страны, чтобы принять участие в увлекательном четырехчасовом марафоне.

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На старт гонки выйдут 29 экипажей в четырех классах, самым массовым из которых станет класс GT. Тут представлены автомобили серии GT4 марок Mercedes, Porsche, BMW, Toyota. В рамках другого класса GT Light будет разыгран зачет участников на BMW – «Кубок 330», а также в классе представлены экипажи на Mazda 3 и Mitsubishi. В более мощном GT Pro поедут традиционные Mercedes AMG GT 3 и Porsche 911 GT3, а также Marussia GT.

«Поедет в сезоне REC 2024 и полюбившийся публике мощный Chevrolet Corvette №8. Лишь только одна команда, SPORA GT, заявила в сезон пять автомобилей, в числе которых Ferrari 488 Challenge Evo, Lamborghini Huracan GT3 EVO, Porsche 911 GT3 Сup. Однако, не все заявленные суперкары смогут принять участие в первой гонке сезона. Это часть "игры" в гонках на выносливость: не выходит подготовить технику основательно – жди следующего этапа», – рассказали организаторы серии.

Так, в класс GT в последующих гонках добавится красивейший Audi LMS, увеличит число участников и зачет GT Pro. А наиболее технологичный класс CN Pro порадует спортпрототипами Ligier и Radical, а в заявках на весь сезон фигурирует аж пять мощнейших прототипов... Возможно, появится и нашумевший BR03 бюро BR Engineering.

Заметим, что уже сейчас на сезон заявлено 38 экипажей. В сезоне пять этапов, проводящихся на трассах MRW и Игора Драйв. Ну а первая гонка на Moscow Raceway – уже 18 мая!

Расписание I этапа Российской серии гонок на выносливость (REC)

  • 14:30 – Открытие автодрома для зрителей, начало дополнительных активностей
  • 15:00 – Прогулка по питлейн
  • 16:45 – Выезд и расстановка автомобилей на стартовой решетке
  • 17:00 – Допуск зрителей на стартовую решетку, представление участников
  • 17:30 – Старт Гран При Авто Mail.ru / I этапа Чемпионата Москвы
  • 21:30 – Финиш
  • 22:00 - Процедура награждения победителей и призеров на подиуме

Вот лишь несколько имен. Опытные участники марафонов и гонок GT Ринат Салихов, Сергей Борисов, Денис Ременяко, гоняющиеся в европейских молодежных формульных сериях Михаэль Белов и Контантин Терещенко, проведший сезон в немецкой ADAC GT4 Марат Хайров, настоящая легенда гонок на выносливость – Романа Русинов, пилотирующий Ligier и (возможно!) новую российскую машину Rossa...

На соревновании предусмотрены программы развлечений для зрителей, детская зона, зона фудкортов. Список участников серии, новости и информацию по активностям для зрителей и билетам можно получить на сайте серии.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
14.05.2024
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