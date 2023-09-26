Этап REC в Москве – достойный финал!
В минувшую субботу на подмосковном автодроме Moscow Raceway состоялся четвертый завершающий этап Российской серии гонок на выносливость REC. Еще до начала уик-энда любому любителю автоспорта было понятно, что действо предстоит знатное.
Впервые в истории и серии, и автодрома на старте выстроились сразу 33 экипажа. Сложным получился старт для Романа Русинова и Вадима Мещерякова, столкнувшихся с техническими проблемами в квалификации и потому стартовавшими из хвоста пелетона.
Поул-позицию занял экипаж 85 команды Blackthorn (Ефросинин Георгий, Игорь Мухин) на спортпрототипе Ligier 53 Evo. Но гонках на выносливость не все решает скорость, поэтому расположение на стартовой решетке – совсем не гарантия победы.
Русинову потребовалось всего 40 минут, чтобы прошить пелетон и возглавить заезд. Даже сравнимый по скорости экипаж YADRO Motorsport 48 на Mercedes AMG GT3 не смог угнаться за прототипом G-Drive G01.
Итоги IV этапа REC и Гран При Авторадио MRW 4h
Класс CN Pro
- 1 место №26, G-Drive Racing, G-Drive G01. Русинов Роман, Мещеряков Вадим
- 2 место №99, Team Garris, Mitjet 2L. Харченко Семен, Фролов Никита
- 3 место №85, Blackthorn, Ligier JS 53 Evo. Ефросинин Георгий, Мухин Игорь
Класс CN
- 1 место №43, Alex Racing Team, Shortcut. Жучков Даниил, Шутемов Александр
- 2 место №100, ZORRO SOTKA RACING. Shortcut, Суняев Юрий, Желтов Александр
- 3 место №44, Гонка и Точка, Shortcut. Верещагин Вадим, Добрынина Татьяна, Пугачев Иван, Соловов Дмитрий
Класс GT
- 1 место №33 YADRO MOTORSPORT 33, Mercedes AMG GT4. Кизилов Максим, Шайтар Виктор
- 2 место №98, Time4BMW, BMW M4 GT4 F82. Семенов Олег, Атоев Владимир
- 3 место №37 Iskra Motorsport, Toyota GR Supra GT4. Солуковцев Андрей, Киракозов Кирилл
Класс GT Pro
- 1 место №48, YADRO MOTORSPORT 48, Mercedes AMG GT3. Салихов Ренат, Шайтар Виктор
- 2 место №63, SPORA GT, Lamborghini Gallardo GT3 LF. Вартанян Александр. Белов Михаэль, Симонов Михаил
- 3 место №7, IYengineering & Mospolytech, Marussia GT. Ларионов Виталий, Терещенко Константин
Класс GT Light
- 1 место №53, MAZDA KARTING ACADEMY, Mazda 3. Смирнов Валерий, Балдин Сергей, Грибанов Алексей
- 2 место №23, X-Rays Motorsport, Mitsubishi EVO 9. Елизаров Максим, Лукин Андрей, Мануйлов Роман, Бушманов Андрей
- 3 место №92, Classic Car Racing, BMW E92. Гордюшкин Максим, Овсиенко Роман, Прахов Всеволод, Квашнин Константин
Зачет GT PRO SEAT
- 1 место №10, DRteam, SEAT Leon Cupra. Чикинев Евгений, Михайлус Анастасия, Денисов Алексей
- 2 место №72, VMP AUTO AK Racing Team, SEAT Leon Supercopa. Аверкин Андрей, Саватеев Дмитрий
- 3 место №19, Speedway Rancho, SEAT Leon. Шишко Дмитрий, Дамуть Виктор, Шушаков Родион, Плотников Петр
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Фото: Евгений Сафронов/REC
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