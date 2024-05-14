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В РФ привезли мощный премиальный минивэн: известны цены

В России состоялся старт продаж нового китайского минивэна Li Mega за ₽10,8 млн

Московский автодилер открыл продажи минивэна Li Mega. Машина уже прошла все этапы растаможки и получила регистрационные знаки, сообщил представитель автосалона. Уточняется, что автомобиль поставляется в РФ по схеме параллельного импорта.

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Стоит минивэн в РФ 10,8 млн руб. В КНР цены на него стартуют от 600 тыс. юаней (около 7,7 млн руб.).

Li Mega дебютировал в ноябре 2023 года на автосалоне в Гуанчжоу. Дизайн семиместного минивэна выполнен в стиле уже знакомых россиянам кроссоверов L7, L8 и L9.

Li Mega
Li Mega

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Посадочная формула: 2+2+3. Автомобиль получил два дисплея на 15,7 дюйма в первом ряду, проекционный экран, а также комфортные сиденья с вентиляцией и функцией массажа.

Что касается технической части, то Li Mega оснащен двумя электромоторами общей мощностью 544 л.с. Привод полный. Дальность хода на одном заряде составляет 600 км.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Lixiang
Количество просмотров 1
14.05.2024
Фото:Lixiang
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