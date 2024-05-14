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Признанный самым надежным в мире седан теперь в России: сколько он сейчас стоит

В России дилеры продают новые Toyota Avalon по цене от 3,75 млн рублей

Седан Toyota Avalon, признанный порталом HotCars самым надежным седаном в мире, продолжают продавать в России. Цена на него начинается от 3 750 000 рублей на одном из сайтов объявлений.

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За такую сумму автомобиль 2022 г. в. продает официальный дилер Toyota из Саратова. Авто предлагается в комплектации Progressive Edition, в которую входит адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мульти-руль и так далее.

Toyota Avalon
Toyota Avalon

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Под капотом автомобиля 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 178 л. с., работающий в связке с вариатором Direct Shift и передним приводом.

Машины с мотором объемом 2,5 литра и мощностью 209 л.с., работающим в паре с классическим восьмиступенчатым АКП, стоят уже от 4 114 200 рублей. В целом по стране предлагается к покупке множество новых Toyota Avalon. Они есть в Омске, Пензе и ряде других городов.

Седан Toyota Avalon начали завозить в РФ по параллельному импорту в 2022 году. Машина стала прямой альтернативой ушедшей с российского рынка Camry, она превосходит ее и по длине (на 105 мм, 4990 мм), и по колесной базе (на 45 мм, 2870 мм). Платформа у Camry и Avalon одна, автомобили построены на модульной архитектуре GA-K семейства TNGA.

Toyota Avalon
Toyota Avalon

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
14.05.2024
Фото:Toyota
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