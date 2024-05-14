#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Москвич» поставил перед собой амбициозные планы по наращиванию продаж в 2025 году
14 мая
«Москвич» поставил перед собой амбициозные планы по наращиванию продаж в 2025 году
Российский завод «Москвич» в 2025 году увеличит...
В Энгельсе полиция задержала пьяного водителя, устроившего ДТП в ходе погони
14 мая
Влетел сзади: сумасшедшая авария в центре города (видео)
В Энгельсе полиция задержала пьяного водителя,...
Власти еще одного региона приняли решение не нанимать на работу в такси мигрантов
14 мая
Власти еще одного региона приняли решение не нанимать на работу в такси мигрантов
В Костромской области власти запретили...

Стоимость этого бюджетно «корейца» резко изменилась в России

В России минимальная цена нового кроссовера Hyundai Mufasa выросла на ₽700 тыс.

В РФ резко подорожали новые кроссоверы Hyundai Mufasa, которые везут в страну по альтернативным схемам. Так, в конце марта они стоили на одном из сайтов объявлений от 2 400 000 рублей, а в середине мая цены на них начинаются уже от 3 100 000 рублей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

По такой стоимости партию новых авто 2024 г. в. продает официальный дилер Hyundai из Москвы. Автомобили предлагаются в комплектации DLX, в которую входит кожаный салон, светодиодные фары, кондиционер, круиз-контроль, подогрев передних сидений и зеркал, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и другое.

Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

За 3 179 000 рублей аналогичный автомобиль 2023 года продает воронежский дилер, а в других городах Hyundai Mufasa стоит еще дороже. Так, в Москве и Петербурге цены на него достигают 3 890 000 рублей.

Все Hyundai Mufasa оснащены 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 160 л. с., работающим в сочетании с классическим шестиступенчатым АКП. Привод передний.

Hyundai Mufasa дебютировал в 2023 году на международном автосалоне в Шанхае, а в продажу в КНР вышел только летом того же года.

Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 1
14.05.2024
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0