Стоимость этого бюджетно «корейца» резко изменилась в России

В России минимальная цена нового кроссовера Hyundai Mufasa выросла на ₽700 тыс.

В РФ резко подорожали новые кроссоверы Hyundai Mufasa, которые везут в страну по альтернативным схемам. Так, в конце марта они стоили на одном из сайтов объявлений от 2 400 000 рублей, а в середине мая цены на них начинаются уже от 3 100 000 рублей.

По такой стоимости партию новых авто 2024 г. в. продает официальный дилер Hyundai из Москвы. Автомобили предлагаются в комплектации DLX, в которую входит кожаный салон, светодиодные фары, кондиционер, круиз-контроль, подогрев передних сидений и зеркал, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и другое.

Hyundai Mufasa

За 3 179 000 рублей аналогичный автомобиль 2023 года продает воронежский дилер, а в других городах Hyundai Mufasa стоит еще дороже. Так, в Москве и Петербурге цены на него достигают 3 890 000 рублей.

Все Hyundai Mufasa оснащены 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 160 л. с., работающим в сочетании с классическим шестиступенчатым АКП. Привод передний.

Hyundai Mufasa дебютировал в 2023 году на международном автосалоне в Шанхае, а в продажу в КНР вышел только летом того же года.

Hyundai Mufasa

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Источник: «Автоновости дня»