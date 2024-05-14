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Простояла в гараже 27 лет: Волгу в музейном состоянии продают в России

В Оренбурге продают идеальную 27-летнюю Волгу почти за 1 млн рублей

В Оренбурге собственник продает автомобиль Волга ГАЗ-3110, выпущенный в 1997 году. Пробег составляет менее 6 тыс. км. Стоимость машины составляет 950 тыс. рублей.

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Автор объявления сообщает, что состояние авто музейное, все элементы родные, машина стояла в гараже у дедушки. После длительного нахождения у первого собственника с 2021 по 2023 год автомобиль был без регистрации, затем его зарегистрировали на нового владельца.

ГАЗ-3110
ГАЗ-3110

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Светло-серый кузов на фото выглядит хорошо сохранившимся. Машина укомплектована штатными противотуманками, а также колпаками колёс. В автомобиле установлена магнитола, дефлекторы окон, фаркоп.

ГАЗ-3110
ГАЗ-3110

Судя по характеристикам, данный автомобиль оснащен впрысковым двигателем ЗМЗ-406, с которым он способен разогнаться до максимальной скорости в 175 км/ч.

ГАЗ-3110
ГАЗ-3110

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: Auto.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:auto.ru
Количество просмотров 2
14.05.2024
Фото:auto.ru
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