Простояла в гараже 27 лет: Волгу в музейном состоянии продают в России
В Оренбурге собственник продает автомобиль Волга ГАЗ-3110, выпущенный в 1997 году. Пробег составляет менее 6 тыс. км. Стоимость машины составляет 950 тыс. рублей.
Автор объявления сообщает, что состояние авто музейное, все элементы родные, машина стояла в гараже у дедушки. После длительного нахождения у первого собственника с 2021 по 2023 год автомобиль был без регистрации, затем его зарегистрировали на нового владельца.
Светло-серый кузов на фото выглядит хорошо сохранившимся. Машина укомплектована штатными противотуманками, а также колпаками колёс. В автомобиле установлена магнитола, дефлекторы окон, фаркоп.
Судя по характеристикам, данный автомобиль оснащен впрысковым двигателем ЗМЗ-406, с которым он способен разогнаться до максимальной скорости в 175 км/ч.
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Источник: Auto.ru