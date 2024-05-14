Автомобили Москвич не станут дешевле: эксперты объяснили причину

Эксперт Шапарин объяснил, почему сборка полного цикла не изменит цену Москвичей

Запуск производства полного цикла на российском заводе «Москвич» не повлияет на конечную стоимость автомобилей бренда. Таким мнением в беседе с Autonews.ru поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Предприятие сэкономит «какие-то деньги» на логистике, потому что теперь кузова будут приходить комплектами для сварки и покраски, а не целыми деталями, убежден Шапарин.

«У "Москвича" с экономикой такая ситуация, что компания два года является убыточной и последующие года тоже будет такой, это предполагает их план. Поэтому я не думаю, что в связи со снижением расходов на логистику они будут и цены на автомобили снижать», — объяснил собеседник издания.

Его мнение разделяет и автоэксперт Владимир Беспалов, он тоже считает, что цены не станут ниже, а налаживание сборки полного цикла поможет «сдерживать их рост в условиях сохраняющегося инфляционного давления».

Шапарин убежден, что только в случае, если Москвич станет менее конкурентоспособным с другими китайскими автомобилями, предприятие будет снижать цены. В свою очередь, Беспалов отметил, что частичная локализация производства призвана сделать предприятие одним из ведущих игроков на авторынке России.

«По мере насыщения автомобильного рынка было бы логично ожидать нормализации цен и усиления конкуренции. В связи с этим “Москвичу” также необходимо оптимизировать свои затраты и развивать модельный ряд, чтобы оставаться конкурентоспособным», — считает автоэксперт.

Напомним, «Москвич» снижал цены на свои автомобили 2023 года в марте 2024 года. В частности, кроссовер Москвич 3 стал доступнее примерно на 500 тыс. рублей, как и Москвич 6. Не изменилась стоимость электромобиля Москвич 3е, весной его цена составляла 3,95 млн рублей.

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Источник: Autonews