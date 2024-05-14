Названы самые популярные машины до 1,5 млн рублей

«Авито Авто»: автомобили марки Lada лидируют на первичном и вторичном рынках

АВТОВАЗ лидирует по числу предложений по покупке машин в категории до 1,5 млн руб. Это касается и новых, и б/у автомобилей. Такие данные предоставили аналитики «Авито Авто» по запросу.

Среди новых автомобилей доля АВТОВАЗа составила 96,6% от всего предложения, среди б/у машин – 29,3%.

В списке лидеров среди новых машин оказался также УАЗ с 2,9% предложений. На остальные бренды пришлось менее 0,5% всех предложений новых машин.

В топ-3 лидеров брендов с пробегом вошли Hyundai (5,6%) и Toyota (5,2%). Спрос на машины Lada в этом ценовом сегменте также выше, чем на другие бренды. В сегменте автомобилей с пробегом в первом квартале он составил 35,2%, что заметно выше, чем на Hyundai (4,9%) и Toyota (4,6%).

В сегменте новых машин спрос на Lada составил целых 81,8%. На каждую из остальных вошедших в топ-3 марок пришлось меньше 2% спроса.

Самые популярные подержанные авто до 1,5 млн руб.

Самой популярной в этом сегменте в первом квартале стала Lada Priora с 5,5% от спроса. Средняя цена – 385 000 руб. Далее следует Lada 2114 Samara с 3,9% от суммарного спроса на авто с пробегом. Ее средняя цена составляет 210 000 руб. На третьей строчке по спросу расположилась Lada Granta со средней ценой 724 994 руб.

Самые популярные новые автомобили до 1,5 млн руб.

Здесь явным лидером стала Lada Granta с 45,7% спроса. Ее средняя стоимость составила 981 900 руб. На второй строчке находится Niva Legend с долей спроса в 32,5%. Ее средняя цена равна 1 014 900 руб. На третьей позиции Niva Travel с 9,8% спроса. Средняя цена этого автомобиля равна 1 268 900 руб.

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Источник: Autonews