Перечислили б/у автомобили, которые можно выгодно перепродать

Авто.ру Бизнес: самый выгодный для перепродажи кроссовер в России – Honda CR-V

Эксперты проанализировали дилерские продажи за период с января по март 2024 года и выявили самые маржинальные автомобили с пробегом в разных категориях: внедорожники, седаны и хэтчбеки.

При подсчете стоимости сервис Авто.ру Бизнес использовал данные за период с марта 2023 по март 2024 года (исследование есть в распоряжении «За рулем»).

Кроссоверы

Первое место среди SUV занял кроссовер Honda CR-V с маржинальностью 12,5%. Средняя цена этой модели составляет 1 745 000 рублей, за год она выросла на 25,3%. На втором месте – Nissan X-Trail со средней маржинальностью 11,7%. Стоимость автомобиля составляет 1 890 000 рублей, а прирост цены – 20,5%. Третье место занимает Geely Atlas с маржинальностью 11,8%, его средняя стоимость выросла на 5,6%, до 1 922 000 рублей.

Седаны

Среди седанов лидирует Chevrolet Cruze с маржинальностью 18,5%. Средняя цена автомобиля на Авто.ру составляет 827 000 рублей, что на 26,8% выше, чем год назад. На втором месте Volkswagen Passat, который приносил дилерам, в среднем, 15,9%. Его текущая цена – 1 053 000 рублей, что на 29,8% выше, чем год назад.

Замыкает тройку лидеров Nissan Teana, приносящий 15% маржинальности: его средняя цена составляет 1 225 000 рублей, увеличившись на 32% за год.

Хэтчбеки

В категории хэтчбеков лидирует Chevrolet Cruze в другом кузове с маржинальностью 18,4%. Средняя цена модели составляет 876 000 рублей, увеличившись за год на 26,8%. На втором месте – Nissan Note с маржинальностью 16,3%, его цена за год выросла на 30,7%, до 1 057 000 рублей. Третье место занимает Hyundai i30 с маржинальностью 16,5%. Его средняя цена – 1 030 000 рублей, что на 35,4% выше, чем год назад.

Кто быстрее?

Самые маржинальные автомобили продаются, в среднем, за 34 дня. Быстрее всех продавался Geely Atlas – за 28 дней, а дольше всех – Nissan Note, со средним сроком продажи 40 дней. Высокомаржинальные автомобили востребованы на рынке, о чем свидетельствуют их быстрые продажи и значительный рост цен за год.

Примечательно, что в топ-3 маржинальных внедорожников попал китайский Geely Atlas. В нынешних условиях китайские подержанные автомобили, в среднем, приносят на 0,3% больше прибыли, чем автомобили из других стран.

Исследование, которое проводили ранее, показало, что в апреле сильнее всего подорожали машины с пробегом из Японии и Кореи – на 10%.