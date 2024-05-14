Этот японский кроссовер подорожал в апреле почти на 15%

Банк «Открытие»: машины с пробегом из Японии и Кореи в апреле подорожали на 10%

В апреле цены на подержанные автомобили из Японии и Кореи выросли: банк «Открытие», входящий в группу ВТБ, сообщил, что машины с пробегом подорожали на 10%.

Особенно это было заметно у японских и корейских кроссоверов. Toyota RAV4 стала лидером по процентному росту цен, подорожав сразу на 14,8% за месяц до 3,8 млн рублей. В абсолютных цифрах больше всего подорожал Toyota Land Cruiser 300 (+1,6 млн рублей за месяц).

Кроссоверы Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson также показали значительный рост цен на 14,5-14,7%, до 2,72 млн и 3,75 млн рублей соответственно. Kia Sorento и Hyundai Santa Fe подорожали на 14,4% и 13,6% до 4,5 млн и 4,6 млн рублей.

В исследовании отмечается, что на вторичном рынке стало меньше трехлетних автомобилей этих моделей, произведенных в России, и становится все больше машин, ввезенных по параллельному импорту.

В топ-10 подорожавших автомобилей также вошли Toyota LC Prado и LC300, которые выросли в цене на 13,4% и 13,3% до 7,3 млн и 13,6 млн рублей. LC300 добавил в цене 1,6 млн рублей за месяц, что является рекордом среди популярных моделей в абсолютных цифрах. В ноябре 2023 года эта модель продавалась в России за более чем 14 млн рублей.

В апреле также заметно «прибавили» Kia Sportage, Hyundai Sonata и Kia K5: цены на эти модели выросли на 12,3%, 10,7% и 10,5% до 2,6 млн, 2,8 млн и 2,9 млн рублей соответственно.

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Источник: ТАСС