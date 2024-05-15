Россияне рассказали, что может заставить их отказаться от личных авто

РБК: 60% россиян готовы отказаться от использования личного автомобиля

По результатам опросов компаний «Ренессанс Страхование» и «Автокод», при определенных условиях 60% российских граждан согласились отказаться от использования личных автомобилей. Аналитики уточнили, что среди причин, способных подтолкнуть к такому решению, опрошенные чаще всего называли развитие общественного транспорта на нужных маршрутах (29%), рост цен на топливо (25%), нехватку или удорожание запчастей (22% и 17%), а также пробки и проблемы с парковками (18%).

В основном россияне, готовые отказаться от личного авто, рассматривают общественный транспорт в виде альтернативы (59%). Также респонденты назвали такси (37%) и каршеринг (27%) в качестве замены автомобилю. Велосипед или мотоцикл выбрали бы 23% и 17% россиян, а 11% участников опроса предпочли самокат. Цены на топливо беспокоят значительную часть опрошенных (32% считают их очень высокими), а более 50% респондентов считают цены высокими, но терпимыми.

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Источник: РБК