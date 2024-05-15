Китайский бренд создал свой первый рамный пикап — новинка может появиться в РФ

Состоялась презентация нового 430-сильного рамного пикапа BYD Shark

Накануне в Мексике состоялась презентация нового пикапа BYD Shark 2025, а за день до дебюта на официальном сайте марки появилась подробная информация о технических характеристиках и оснащении.

Планируется, что новинка будет предлагаться на рынках разных стран, вполне вероятно, что автомобиль появится и в России.

BYD Shark

Дизайн пикапа выдержан в строгом стиле, у него крупная передняя решетка с логотипом BYD, С-образная группа фар и световая полоса добавляют автомобилю индивидуальности. Под решеткой есть защитная пластина от царапин, она усиливает возможности внедорожника в путешествиях. Габариты BYD Shark: 5457х1971х1925 мм, размер колесной базы – 3260 мм.

В салоне многофункциональный руль с четырьмя спицами, жидкокристаллическая приборная панель, информационно-развлекательный комплекс, система кондиционирования и другие опции. Автомобиль поддерживает приложения Apple CarPlay и Android.

BYD Shark

BYD Shark построен на внедорожной платформе BYD DMO Super Hybrid, мощность двигателя составляет более 430 л.с. Для разгона до первой «сотни» автомобилю понадобится 5,7 секунды. Полное время автономной работы составляет 840 км, чисто электрическое время – 100 километров, расход топлива – 7,5 л/100 км.

BYD Shark

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Источник: byd.com