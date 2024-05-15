Lada Largus: старт серийного производства и цены

АВТОВАЗ начал серийное производство Lada Largus, цены – от 1 670 000 рублей

Первыми с конвейера предприятия «ЛАДА Ижевск» сошли пассажирский универсал в комплектации Classic и коммерческий фургон.

С запуском этой модели АВТОВАЗ восстановил полный модельный ряд, производство которого было нарушено уходом Renault в 2022 году. Перенос выпуска Largus из Тольятти в Ижевск позволил оптимизировать производство автомобилей и заложить основу для дальнейшего развития марки. Мощности Линии №1 в Тольятти будут использованы для производства представительских седанов Aura осенью текущего года и перспективного кроссовера на платформе Vesta в начале 2026 года.

С сентября 2023 года по январь 2024 года было перемещено, смонтировано и запущено более 1200 единиц оборудования. В прессовом производстве Ижевска освоено 13 штампованных деталей, включая крыши, двери, крылья, капоты и боковины. До конца года планируется также самостоятельно производить детали крупной и средней штамповки, всего более 60 позиций.

На сварочном производстве установлено 13 роботов, а на производстве окраски освоено пять основных цветов: «ледниковый», «платина», «пантера», «борнео» и «кориандр».

Модернизирована также линия сборки, где под Lada Largus были откалиброваны стенды динамических испытаний.

До конца года в Ижевске планируется выпустить до 50 тысяч Lada Largus, включая локализованный российский электромобиль e-Largus. Предполагается возможность наращивания объемов в следующем году до 100 тыс. штук.

Старт продаж семейства Largus объявят в ближайшие недели с рекомендованной розничной ценой от 1 770 000 рублей за пассажирскую версию и 1 670 000 рублей за коммерческий фургон.

Источник: АВТОВАЗ