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Не только за неправильную парковку: умные камеры оштрафуют за мелкие нарушения

Видеокамеры с распознаванием лиц могут начать штрафовать нарушителей

Минцифры совместно с профильными ведомствами проработает вопрос «об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы» (ЕБС). Такое решение принято по итогам заседания комиссии Госсовета РФ «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

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Отмечается, что любой зарегистрированный в ЕБС гражданин может попасть под штрафы в случае фиксации нарушения камерой видеонаблюдения. Системы будут фиксировать правонарушения, а штрафы будут выписываться в упрощенном порядке в рамках КоАП.

«Среди таких нарушений, например, переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, уличные потасовки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого локациях, создание стихийных свалок и многое другое», – перечислил представитель одной из госструктур.

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Штрафы будут выписываться в полуавтоматическом режиме по аналогии с нарушениями водителями ПДД. Важно, чтобы системы функционировали корректно, потому что уже есть инциденты, когда за неправильную парковку, или из-за проблемы с распознаванием номеров штраф получает владелец транспортного средства, которое вообще не находилась в месте фиксации правонарушения, подчеркивает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

В Минцифры предлагают, чтобы иностранные граждане не могли приобретать sim-карты без регистрации в Единой биометрической системе. Напомним, в начале апреля МВД РФ внесло на рассмотрение правительства законопроект, предусматривающий сбор и учет биометрических данных въезжающих в РФ иностранцев.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
15.05.2024
Фото:Depositphotos
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