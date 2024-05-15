Более 4 млн долларов выручила семья Шумахера на аукционе

Уникальная коллекция наручных часов Шумахера ушла с молотка за 335 млн рублей

Наручные часы легендарного гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера проданы на аукционе Christie's на сумму более 3,4 млн евро (примерно 335,5 млн рублей). О продаже уникальной коллекции из восьми экземпляров часов пишут зарубежные таблоиды.

Отмечается, что торги состоялись накануне, во вторник. Вырученная сумма – 3 443 755 евро – оказалась меньше ожидаемой: изначально стоимость коллекции оценивали в 3,75 млн евро.

Самым дорогим лотом были часы F.P. Journe Vagabondage 1 Model 2004 года, посвященные каждому из титулов Шумахера в чемпионате. Корпус часов выполнен из платины с красным циферблатом и золотым механизмом, их гонщику подарил Жан Тодт, тогда он занимал пост спортивного директора Ferrari. На часах изображен логотип Ferrari и шлем Шумахера, за них выручили 1 224 446 евро (примерно 120,7 млн рублей).

Напомним, 29 декабря 2013 года один из величайших гонщиков автоспорта Михаэль Шумахер получил травмы во время катания на трассе горнолыжного курорта Мерибель во Франции. В июне 2020 года СМИ писали, что гонщику предстоит новая операция по пересадке стволовых клеток.

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Источник: washingtonpost.com