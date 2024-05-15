Скидки не закончились: что будет с ценами на машины этим летом

Эксперты рассказали, как изменятся цены на автомобили этим летом

Ждать ли россиянам повышения стоимости автомобилей этим летом, рассказали дилеры и эксперты. В целом, большинство из них считает, что явных предпосылок к скачку цен нет, но индексации не избежать.

В пресс-службе ГК «Автодом» сообщили, что пока нет предпосылок для подорожания машин, так как потребительский спрос оставляет желать лучшего на фоне высокой ключевой ставки и дорогих автокредитов, а склады автосалонов заполнены новыми авто. Большинство китайских машин будут продавать по прежним ценникам или со скидками.

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» отмечают, что в РФ сохраняется высокий спрос на автомобили: с начала года было продано 467 000 новых машин, что на 85-90% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Специалисты отмечают, что из-за высокого спроса запасы у дилеров скоро закончатся, поэтому партия машин, поступившая в страну в марте-апреле, будет реализована к началу июля, что может подтолкнуть цены вверх.

Замглавы АГ «Авилон» по продажам новых машин Ренат Тюктеев прогнозирует, что летом произойдет индексация цен на авто 2024 г.в. на 2-3% в интервале одного-двух месяцев.

Но скидки на рынке не закончились, считает эксперт. Сейчас все акции, поддержки, субсидированные кредиты актуальны как на прошлогодние машины, так и на модели 2024 г. в.

Запасов машин 2023 года в автосалонах сейчас больше (более ⅔ от всего объема), чем 2024 года. Поэтому повышение спроса через скидки сохранится, но снизится их уровень, пояснил Тюктеев.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

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Источник: «Российская газета»