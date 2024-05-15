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Названы самые дешевые кроссоверы с АКП в России: список и цены

Chery, Haval и Москвич вошли в список доступных кроссоверов с АКП в России

В России множество недорогих кроссоверов с АКП. Обновленный перечень наиболее доступных моделей опубликовало издание Autonews.ru.

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Самыми доступными оказались китайские модели Livan X3 Pro (от 1,67 млн руб.) и Москвич 3 (от 1,72 млн руб. за модель 2024 г. в.).

Также издание упоминает Kaiyi X3 (цены начинаются от 2,19 млн руб.), Chery Tiggo 4 Pro (от 2,02 млн руб. со скидкой), белорусский Belgee X50/Geely Coolray (от 2,29 млн руб.).

Автомат, ароматизатор и оттоманка: модный «китаец» стал еще дружелюбнее

Некоторые популярные в России модели обойдутся уже дороже. Так, стоимость Changan CS35 Plus стартует от 2,43 млн руб., Haval Jolion – от 2,3 млн руб., Solaris HC/Hyundai Creta – от 2,6 млн руб.

Кроссовер Omoda C5 стоит 2 679 900 руб., но на него распространяется особая скидка в размере 530 000 руб., то есть итоговая цена составляет 2,15 млн рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
15.05.2024
Фото:Depositphotos
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