Эти признаки укажут на неисправность стартера

Автоэксперт Пономарев: Долгий пуск мотора говорит о поломке стартера

Чтобы автомобильный стартер внезапно не отказал, нужно регулярно проходить диагностику системы пуска, а также отслеживать признаки, предшествующие поломке, пояснил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

По его словам, чаще всего на неисправность этого агрегата указывает долгий пуск мотора. При повороте ключа в режим запуска слышатся характерные щелчки, но запуск происходит только после ряда попыток.

Также о скорой поломке стартера может говорить неравномерное или медленное его вращение при пуске мотора.

Сильные вибрации или дребезжание во время запуска двигателя также укажут на возможные проблемы со стартером.

Если слышится звук поворачивающегося стартера, но при этом он не вращается, это может происходить из-за проворачивания бендикса, пояснил Пономарев.

Также на неисправность агрегата укажет металлический хруст при вращении мотора на самом старте, а также запах горелой проводки при попытке запуска двигателя.

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Источник: Российская газета