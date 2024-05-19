#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Водитель трицикла выронил кошелек на МКАДе — что было дальше? (видео)
19 мая
Водитель трицикла выронил кошелек на МКАДе — что было дальше? (видео)
Полиция Москвы задержала газелиста,...
Слабоумие и отвага: подростки угнали Porsche и Maserati и устроили гонки с полицией
19 мая
Слабоумие и отвага: подростки угнали Porsche и Maserati и устроили гонки с полицией
Подростки угнали Maserati Grecale и Porsche...
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
19 мая
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Дайджест самых заметных новостей за прошедшую...

Эти признаки укажут на неисправность стартера

Автоэксперт Пономарев: Долгий пуск мотора говорит о поломке стартера

Чтобы автомобильный стартер внезапно не отказал, нужно регулярно проходить диагностику системы пуска, а также отслеживать признаки, предшествующие поломке, пояснил технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

По его словам, чаще всего на неисправность этого агрегата указывает долгий пуск мотора. При повороте ключа в режим запуска слышатся характерные щелчки, но запуск происходит только после ряда попыток.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Автомат, ароматизатор и оттоманка: модный «китаец» стал еще дружелюбнее

Также о скорой поломке стартера может говорить неравномерное или медленное его вращение при пуске мотора.

Сильные вибрации или дребезжание во время запуска двигателя также укажут на возможные проблемы со стартером.

Если слышится звук поворачивающегося стартера, но при этом он не вращается, это может происходить из-за проворачивания бендикса, пояснил Пономарев.

Также на неисправность агрегата укажет металлический хруст при вращении мотора на самом старте, а также запах горелой проводки при попытке запуска двигателя.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 2
19.05.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0