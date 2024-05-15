#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот признак укажет на критический износ амортизаторов автомобиля
15 мая
Этот признак укажет на критический износ амортизаторов автомобиля
Автоэксперт перечислил 4 признака износа...
Из Москвы в Петербург добраться будет проще: с 1 июня запускаются авиашаттлы
15 мая
Из Москвы в Петербург добраться будет проще: с 1 июня запускаются авиашаттлы
Аэрофлот: авиашаттлы из Москвы в Петербург...
Раскрыт дизайн аналогового спидометра преемника Bugatti Chiron
15 мая
Раскрыт дизайн аналогового спидометра преемника Bugatti Chiron
Преемник Bugatti Chiron сможет разгоняться до...

Китайские машины будут угонять по этой причине — мнение автоюриста

Автоюрист Радько прогнозирует рост массовых угонов китайских автомобилей в РФ

По мере появления в России новых брендов автомобилей из Китая неизбежно будет расти и количество их угонов. Таким мнением с Общественной службой новостей поделился адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Рассуждая о причинах угона китайских машин, Радько назвал наличие спроса и на машины, и на запчасти.

«Машины угоняются в двух целях: либо на перепродажу, либо на запчасти. Понятно, что китайские машины исключением не являются, и угонщики будут их угонять для того, чтобы их перепродавать. Даже китайские машины сейчас стоят, мягко говоря, недёшево, и на вторичном рынке на них наверняка будет спрос. Ну и запчасти на них тоже нужны, потому что из Китая запчасти иногда поставляются не так быстро, как хотелось бы», – объясняет собеседник издания.

Автомат, ароматизатор и оттоманка: модный «китаец» стал еще дружелюбнее

Спрос на запчасти тоже есть, поэтому угонщики реагируют на запросы рынка.

«Тем более, есть такая информация, что на многих китайских машинах, особенно тех, которые можно отнести к условно бюджетным – даже штатная система защиты гораздо хуже, чем на привычных нам европейских, корейских или японских марках. Поэтому, наверное, это тоже в какой-то мере будет играть на руку угонщикам», – подчеркивает юрист.

Чтобы защитить свой автомобиль от угона, можно использовать какую-либо механическую блокировку, при этом Радько уточняет, что защита должна быть комплексной. Не стоит оставлять транспортное средство в неохраняемых и неосвещенных местах, особенно на ночь.

«Желательно – гараж или стоянка. Второе – должна быть какая-то сигнализация или блокировка. И третье, самое эффективное – это, конечно, какая-либо механическая блокировка, например, коробки передач или рулевой колонки, потому что все электронные системы относительно легко отключаются другой электронной системой. А вот механическая блокировка снимается только механическим способом», – объясняет эксперт.

У угонщиков не всегда есть время и желание перепиливать замки, искать блокировки. Механическая блокировка может задержать злоумышленников минут на 10-15, а это весьма критично для них, подытожил Радько.

Источник: osnmedia.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
15.05.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0