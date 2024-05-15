Китайские машины будут угонять по этой причине — мнение автоюриста

Автоюрист Радько прогнозирует рост массовых угонов китайских автомобилей в РФ

По мере появления в России новых брендов автомобилей из Китая неизбежно будет расти и количество их угонов. Таким мнением с Общественной службой новостей поделился адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Рассуждая о причинах угона китайских машин, Радько назвал наличие спроса и на машины, и на запчасти.

«Машины угоняются в двух целях: либо на перепродажу, либо на запчасти. Понятно, что китайские машины исключением не являются, и угонщики будут их угонять для того, чтобы их перепродавать. Даже китайские машины сейчас стоят, мягко говоря, недёшево, и на вторичном рынке на них наверняка будет спрос. Ну и запчасти на них тоже нужны, потому что из Китая запчасти иногда поставляются не так быстро, как хотелось бы», – объясняет собеседник издания.

Спрос на запчасти тоже есть, поэтому угонщики реагируют на запросы рынка.

«Тем более, есть такая информация, что на многих китайских машинах, особенно тех, которые можно отнести к условно бюджетным – даже штатная система защиты гораздо хуже, чем на привычных нам европейских, корейских или японских марках. Поэтому, наверное, это тоже в какой-то мере будет играть на руку угонщикам», – подчеркивает юрист.

Чтобы защитить свой автомобиль от угона, можно использовать какую-либо механическую блокировку, при этом Радько уточняет, что защита должна быть комплексной. Не стоит оставлять транспортное средство в неохраняемых и неосвещенных местах, особенно на ночь.

«Желательно – гараж или стоянка. Второе – должна быть какая-то сигнализация или блокировка. И третье, самое эффективное – это, конечно, какая-либо механическая блокировка, например, коробки передач или рулевой колонки, потому что все электронные системы относительно легко отключаются другой электронной системой. А вот механическая блокировка снимается только механическим способом», – объясняет эксперт.

У угонщиков не всегда есть время и желание перепиливать замки, искать блокировки. Механическая блокировка может задержать злоумышленников минут на 10-15, а это весьма критично для них, подытожил Радько.

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Источник: osnmedia.ru