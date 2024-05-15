Пожар и триумф – вот как прошел первый в сезоне российский автомарафон!

Александр Смоляр и Кирилл Смаль выиграли первый этап СМП РСКГ Эндуранс

11 мая подмосковный автодром Moscow Raceway принял первый в этом сезоне автомарафон, который открыл борьбу за Кубок России в 5-этапной серии СМП РСКГ Эндуранс. На протяжении 4 часов лучшие пилоты страны сражались за победы в трех технических классах.

Экипаж лидеров на отечественном спортпрототипе BR03 в цветах SMP Racing за это время преодолел свыше полутысячи километров – и даже пожар на пит-стопе не помешал Александру Смоляру и Кириллу Смалю одержать первую победу в абсолютном зачете.

Автомобили перед стартом вызывают искренний интерес у зрителей

Марафон на Moscow Raceway был наполнен событиями. Уже через четверть часа после старта во время борьбы трех Мерседесов класса GT4 свою машину разбил Сергей Борисов, и его напарник по YADRO Motorsport Ринат Салихов так и не сел за руль.

Повреждения получил и Мерседес Сергея Столярова, основателя той же команды YADRO Motorsport – поэтому, когда чуть позже его сменил пилот программы SMP Racing Виктор Шайтар, он не смог вовремя затормозить и вылетел в отбойник.

На старт гонки на выносливость вышли стремительные прототипы BR03 и Ligier, суперкары класса GT4 и машины категории Туринг

Но самыми драматичными стали заключительные полчаса гонки. В абсолютном зачете долгое время лидировали пилоты SMP Racing Александр Смоляр и Кирилл Смаль. Но перед финальным отрезком к ним вплотную приблизился экипаж чемпиона мира Романа Русинова и Кирилла Киракозова, выступавших на французском прототипе Ligier JS53. И, когда лидеры заехали на пит-стоп, именно экипаж BALCHUG Racing возглавил гонку.

Во время дозаправки спортпрототип команды SMP Racing вспыхнул: топливо попало на раскаленный силовой агрегат. К счастью, пламя быстро сбили, и Кирилл Смаль бросился в погоню за ушедшими в отрыв соперниками. А те словно решили устроить ему подарок, просчитавшись с запасом топлива: Ligier едва дотянул до боксов, чтобы получить запас бензина на оставшиеся круги, и выскочил на трассу сразу вслед за вернувшим лидерством Смалем!

Экипаж чемпиона мира Романа Русинова и Кирилла Киракзова испытывал проблемы с франузцским Ligier и потерял время на дозаправку, став по итогам гонки вторым

Но шины на французском автомобиле уже были изношены. Поэтому на заключительных кругах Киракозова стал догонять Сергей Сироткин, сменивший за рулем прототипа BR03 не менее знаменитого пилота SMP Racing Виталия Петрова. И все же экипаж Русинова и Киракозова удержал второе место, а Петров и Сироткин заработали бронзу, отстав от него всего на 7 секунд.

В классе GT4 победил экипаж Дениса Ременяко и Адама Кристодулу на Mercedes-AMG GT4 (4-е место в абсолюте). В классе Туринг – экипаж постоянных участников СМП РСКГ Николая Виханского, Романа Голикова и Петра Плотникова на Cupra TCR DSG (11-е место в абсолюте). Всего в гонку было заявлено 17 экипажей и 37 пилотов. Результативно финишировали 13 экипажей.

Экиапж Дениса Ременяко и Адама Кристодулу стал лучшим в самой массовой категории GT4

Запись трансляции доступна на платформе ВК Видео. Полные результаты соревнований – на сайте серии СМП РСКГ Эндуранс. Следующий этап серии СМП РСКГ Эндуранс состоится 21-23 июня на автодроме Kazan Ring в рамках большого гоночного уик-энда, который пройдет совместно с этапом спринтерской серии СМП РСКГ Туринг.

Александр Смоляр и Кирилл Смаль из SMP Racing выиграли первую из пяти гонок Кубка России СМП РСКГ Эндуранс

А до этого участники всех семи классов турнира СМП РСКГ Туринг соберутся на автодроме «Нижегородское кольцо» 1 и 2 июня. Познакомиться с гоночной и развлекательной программой и купить билет на нижегородский этап Российской серии кольцевых гонок можно на промосайте.