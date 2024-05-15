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Этот известный гибридный «кореец» обновился: базовая версия стала дешевле

В США состоялся старт продаж обновленного Kia Sorento Hybrid 2025 года

Компания Kia объявила цены и информацию о Sorento Hybrid и Plug-In Hybrid 2025 модельного года. Стоимость большинства модификаций выросла, но базовая цена нового подключаемого гибрида Sorento оказалась ниже, чем ранее.

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Так произошло потому, что у покупателей теперь есть новая начальная комплектация. EX теперь является отправной точкой для подключаемого гибрида с базовой ценой в $49 365. Это на $2300 долларов меньше, чем базовая рекомендованная розничная цена в 2023 году, и покупателю по-прежнему получают ту же гибридную трансмиссию мощностью 261 л.с.

Kia Sorento Hybrid 2025
Kia Sorento Hybrid 2025

Автомат, ароматизатор и оттоманка: модный «китаец» стал еще дружелюбнее

Она включает 1,6-литровый четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом, один электромотор и аккумуляторную батарею емкостью 14 кВт•ч. Sorento 2025 года только на электричестве может проехать 48 км.

Комплектация EX включает передние сиденья с электроприводом и подогревом, 12,3-дюймовый центральный дисплей и прочее. Более богатая комплектация SX Prestige стоит $54 465, что на $2800 долларов больше, чем годом ранее.

Kia Sorento Hybrid 2025
Kia Sorento Hybrid 2025

Kia также объявила цены и подробности о мягком гибриде Sorento. $40 065 долларов стоит EX начальной комплектации с передним приводом; стоимость полноприводного варианта составит 41 865 долларов. Это увеличение на $1700 и $1200 относительно 2023 года. Sorento Hybrid SX Prestige стоит на $4400 больше, его цена стартует с 48 265$.

Kia Sorento Hybrid 2025
Kia Sorento Hybrid 2025

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: motor1.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Kia
15.05.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sorento (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sorento  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Хорош!

Недостатки:

Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт

Комментарий:

Написал всё выше

-5