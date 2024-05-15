Цена на этот аналог Toyota RAV4 изменилась в России: сколько он стоит сейчас

Китайский кроссовер Jetour Dashing подорожал на 150 тыс. рублей в России

Кроссовер Jetour Dashing, дебютировавший в РФ в 2023 году, стал дороже на 150 тыс. руб. Сейчас в базовой для России комплектации Comfort Plus он стоит 2 489 900 руб, в версии Comfort – 2 709 900 руб., в комплектации Elite – 2 839 900 руб., а максимальная версия Luxury стоит 2 979 900 руб. с двигателем 1,5 литра и 3 189 900 руб. с мотором 1,6 литра.

В июне 2023 года, то есть на старте продаж в РФ, автомобиль можно было купить в тех же четырех комплектациях, но Luxury была доступна только с мотором 1,6 литра. Стоимость комплектаций составляла 2 339 900, 2 559 900, 2 689 900 и 3 039 900 руб.

Jetour Dashing

Jetour Dashing по габаритам схож с Toyota RAV4, но «китаец» чуть больше. Его габариты 4590/1900/1685 мм при колесной базе в 2720 мм.

Jetour Dashing в начальных версиях оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. С ним может работать как шестиступенчатая МКП, так и шестиступенчатый робот. Для самой дорогой версии Luxury доступен 1,6-литровый турбодвигатель с отдачей 190 л.с. и семиступенчатый робот.

Jetour Dashing

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

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Источник: Autonews.ru