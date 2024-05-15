Этот признак укажет на критический износ амортизаторов автомобиля
Ездить на машине с изношенными амортизаторами опасно, так как это может привести к ДТП, отметил глава департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов. Он перечислил признаки, по которым можно определить неисправность этих деталей.
Во-первых, это повышенный крен кузова при поворотах. Это явление опасно, так как может привести к потере сцепления с дорогой и ДТП, пояснил специалист.
Во-вторых, на проблему с амортизаторами укажет раскачивание автомобиля при торможении или ускорении. Это также опасно, так как может привести к заносу или опрокидыванию машины.
Стук и дребезжание при езде по неровной поверхности укажут на износ амортизаторов: если они постоянно получают подобные удары, то при их износе появятся посторонние звуки.
Еще одним признаком износа этих запчастей является течь масляной жидкости: появляются пятна на самих демпферах или вокруг них, пояснил Борисов.
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Источник: Газета.Ru