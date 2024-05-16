Китайская VGV в июне планирует привезти в Россию две модели кроссоверов

Китайская VGV объявила о выходе на рынок РФ кроссоверов U75 Plus и U70 PRO

Китайская компания VGV объявила о выходе на российский рынок и представила в Москве два среднеразмерных кроссовера – U75 Plus и U70 PRO.

U75 Plus будет доступен в двух версиях: пятиместной и семиместной. Стоимость этой модели начинается от 2,75 млн рублей. Кроссовер оснащен бензиновым двигателем мощностью 199 л.с. и 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч у автомобиля занимает около 8,2 секунды.

VGV U75 Plus

U70 Pro представлен в трех комплектациях и рассчитан на 5-7 мест. Он оборудован 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 143 л.с. и 6-ступенчатой МКП или автоматом. Его цена стартует от 2,1 млн рублей.

VGV U70 PRO

Обе модели собирают на заводе «Юнисон» в Белоруссии, и они адаптированы для российского рынка. По словам производителя, машины получили доработанную подвеску и около 200 изменений в компонентах.

Также для российского рынка была расширена базовая комплектация, она включает зимний пакет с подогревом передних сидений, зеркал, стекол, форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса. Улучшенная шумоизоляция также является стандартом для обеих моделей.

Старт продаж этих машин намечен на июнь.

Компания VGV, входящая в группу Sinotruk, рассматривает возможность расширения модельного ряда в России после 2024 года.

Максим Железняк, руководитель отдела продаж и маркетинга «Мотор-Плейс», официального дистрибьютора VGV в России, сообщил также, что рассматривается возможность локализации производства автомобилей этой марки в РФ.

По его словам, это может снизить затраты на производство и предоставить льготы в рамках балльной системы локализации, хотя окончательное решение еще не принято.

Источник: ТАСС