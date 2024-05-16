Водителей предлагают предупреждать о вреде лекарств надписями, как на пачках сигарет

Автоэксперт Сажин объяснил, чем чреваты водителям препараты из перечня Минздрава

Минздрав РФ обнародовал перечень безрецептурных лекарств, употребление которых перед тем, как автовладелец планирует сесть за руль транспортного средства, недопустимо.

В обновленном списке 74 позиции, включая Максиколд, Терафлю, Антигриппин, бальзам «Звездочка» и другие популярные лекарства из домашней аптечки. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей объяснил, почему применение препаратов из «стоп-листа» грозит штрафом в 30 тысяч рублей и даже лишением прав.

Кроме вышеупомянутых лекарств в перечне значатся Супрастин, Кларитин, Триалгин, Спазмалгон, Кетанов, Солпадеин, Максиколд, Корвалол, Фервекс и многие другие.

«Эти средства подтормаживают, вводят в сонливое состояние. Всегда нужно смотреть на действуюшее вещество», – уточнил собеседник издания.

При этом Сажин отмечает, что сопроводительная инструкция многих медицинских препаратов написана очень мелким шрифтом. А при ее прочтении, не очень понятно, о чем идет речь.

«Я бы написал на упаковках предостережения, как на пачках сигарет про отек мозга, рак горла и смерть. Только то же самое писать бы не стал, а указал бы, что управлять транспортным средством после их применения не рекомендуется. Там тоже есть свои побочные эффекты, и их можно дать короткой строкой», – предлагает эксперт.

Чтобы обезопасить водителей от применения препаратов из перечня Минздрава, медики в обязательном порядке должны предупреждать их перед тем, как назначать в качестве лечения. А водители тоже должны сами интересоваться, можно ли управлять автомобилем после употребления тех или иных лекарств, резюмирует Сажин.

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Источник: Общественная служба новостей